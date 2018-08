„Nachtschwärmer“ 2018: Shoppen, Show und Musik bis Mitternacht in München

Am kommenden Freitag (7. September) ist es wieder soweit. Auch dieses Jahr können die „Nachtschwärmer“ bis Mitternacht die Kaufhäuser in der Münchner Innenstadt unsicher machen. Dazu gibt es Livemusik, Kulinarik und ein tolles Showprogramm.

Durch die Nacht zu schwärmen ist viel mehr, als ein einfacher Einkaufsbummel. Es handelt sich hierbei um ein wahres Kulturspektakel im Herzen Münchens. Shopping, leckeres Essen und kühle Getränke und ein buntes Rahmenprogramm bestehend aus Showacts und Musik – wir bieten euch einen Überblick.

Show

Insgesamt werden für diese besondere Nacht sieben Bühnen aufgebaut, auf denen verschiedene Sänger und Künstler auftreten. In den Stachuspassagen, direkt am Marienplatz oder in der Sendlinger Straße – die Stages erstrecken sich über die gesamte Innenstadt und laden zum Flanieren ein. Auch die teilnehmenden Geschäfte bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an.

Kulinarik

Schon ab 12 Uhr mittags stimmt sich alles auf die bevorstehende „Nachtschwärmer“-Nacht ein. So könnt ihr es euch in einem der zahlreichen Biergärten gemütlich machen, Livemusik lauschen und euch mit bayrischen Schmankerln stärken oder einem erfrischenden Getränk entspannen. Auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass es in den Läden neben dem gewohnten Sortiment auch den ein oder anderen Drink geben wird, sodass keine Kehle trocken bleiben muss. Wer einen tollen Ausblick auf einer Dachterrasse erleben will, sollte der Einladung des Teams der zweiten Stammstrecke folgen und sich auf die Aussichtsplattform des Marienhofs begeben. Bei cooler Musik und einem atemberaubenden Ausblick über die schönste Stadt der Welt schmeckt das Getränk gleich noch besser.

Shopping

Die „Nachtschwärmer“-Nacht ist die einzige Nacht im Jahr, an dem die Geschäfte der Münchner Innenstadt bis Mitternacht geöffnet haben. Daher sollte man sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Wie man weiß, ist das Angebot innerhalb der verschiedenen Läden äußerst vielfältig, sodass jeder finden sollte, wonach er sucht. Gepaart mit dem tollen Rahmenprogramm macht sogar den Shoppingmuffeln der Einkaufsbummel Spaß. Passend zu dem Anlass gibt es natürlich auch das eine oder andere Sonderangebot, um die Schnäppchenjäger anzulocken.