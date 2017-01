Nackte Tatsachen – so verzweifelt sucht ein Münchner nach einer Wohnung

Immer öfter werden Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Drogendelikten zu Tatverdächtigen. Um das Problem anzugehen, will der (…)

Immer wieder tauchen im Internet – und besonders in den sozialen Medien – Falschmeldungen über angebliche Straftaten auf. (…)

Digitale Streife – Polizei und Social Media im Jahr 2016

2016 wird auch als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem Twitter und Facebook Einzug in das Standard-Repertoire der deutschen Polizei (…)