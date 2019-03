Neue Chefredakteurin bei münchen.tv: Marion Gehlert

Marion Gehlert übernimmt die Chefredaktion von münchen.tv, dem renommierten Ballungsraumsender. Sie löst damit Jörg van Hooven (62) ab, der über 14 Jahre lang diese Position innehatte.

Gehlert ist in München geboren, aufgewachsen und nach wie vor ein sehr großer Fan ihrer Heimatstadt. Über zwanzig Jahre lang hat sie als Redakteurin, Moderatorin, Chefreporterin und Chefin vom Dienst für nationale und regionale Sender gearbeitet, unter anderem für Sat.1 Bayern. Einem nationalen Fernsehpublikum ist Marion Gehlert als Live-Reporterin von Großereignissen für N24, ProSieben und Sat.1 bekannt. Die studierte Politologin (M.A.) sieht ihre Schwerpunkte bei münchen.tv im Ausbau des journalistischen Programmangebotes, sowie in der Qualifizierung und Weiterbildung der engagierten Redaktion. In den vergangenen drei Jahren war Gehlert als Pressesprecherin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales tätig.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Helmut Markwort, begrüßt, dass mit Marion Gehlert eine geschätzte und engagierte Top-Journalistin gewonnen werden konnte. „Unsere neue Chefredakteurin ist unsere Wunschkandidatin für diese Position und wir freuen uns sehr, dass sie zu uns kommt. Mit Marion Gehlert beginnt bei münchen.tv eine intensive Phase der Neuausrichtung und Umgestaltung“, so Geschäftsführer Horst Rettig.

Die Gesellschafter und der Geschäftsführer des Senders bedanken sich zugleich bei Jörg van Hooven für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Er wird dem Sender als Moderator der beliebten Sendereihe „Menschen in München“ erhalten bleiben.