Neue Farbe und mehr Übersicht: Bayerns Polizei mit neuer Web-Präsenz

Als letztes deutsches Bundesland tragen die Polizisten in Bayern nun auch Blau. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) (…)

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nahm heute die ersten fünf blau-silbernen Streifenfahrzeuge für die Bayerische Polizei in (…)

Eine 28-jährige Frau ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein 58-Jähriger ist mit seinem LKW in die Fahrerseite des PKW der (…)

Auf der BAB A8 in Bergen wäre es am Mittwochabend kurz nach 21.00 Uhr beinahe zu einem schweren Unfall gekommen, weil eine volltrunkene (…)

Pulver-Alarm in Bayern – auch in München verdächtige Substanz an Gerichte verschickt

In mehreren Bundesländern taucht praktisch zeitgleich rätselhaftes weißes Pulver in Briefen auf – auch in Bayern. Vor allem (…)