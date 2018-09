Neue Gedenktafel für Oktoberfest-Attentat enthüllt

Seit heute Vormittag erinnert eine Gedenktafel an das Oktoberfest-Attentat. Am 26. September 1980 explodierte eine Bombe am Haupteingang der Wiesn, dabei kamen 12 Besucher und der Bombenleger Gundolf Köhler ums Leben. 211 Menschen wurden verletzt. Das Attentat gilt als der schwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

Mit dem Gedenkmal möchte man nach all den vergangenen Jahren dafür sorgen, dass das Attentat und die verstorbenen Opfer immer in Erinnerungen bleiben. Für den Initiator der Gedenktafel Dimitrios Lagkadinos, welcher damals als 17-Jähriger bei dem Vorfall schwer verletzt wurde, ist es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.