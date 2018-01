Neue Rauchmelderpflicht: Sternsinger lösen Alarm aus

Wenn katholische Tradition auf staatlich verordneten Brandschutz trifft: Seit 1. Januar müssen in Wohnungen und Häusern in Bayern Rauchmelder angebracht sein. Kurz vor dem Dreikönigstag könnte das Folgen haben.

Die neue Rauchwarnmelderpflicht in Bayern könnte am Wochenende Hausbesitzern und Sternsingern Probleme bereiten. Bereits im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Rauchmelder Alarm ausgelöst, berichtete Claudia Hoffmann vom Jugendamt des Erzbistums München-Freising am Donnerstag. In einigen Fällen musste demnach der Hausmeister kommen und den Melder deaktivieren. Da die Geräte nun Pflicht seien, dürfte die Gefahr von Fehlalarme zunehmen. Das Erzbistum rät daher Hausbesitzern zur Vorsicht, wenn sie die Sternsinger mit einem Weihrauchfass ins Haus bitten.

dpa