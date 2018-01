Neue U9 könnte bestehende U3 und U6 entlasten

Seit ein paar Tagen bittet die MVG anhand von Schildern links und rechts auf der Rolltreppe zu stehen und nicht, so wie in München (…)

Stehen statt Gehen: Neue Rolltreppen-Regelung am Hauptbahnhof

Am Wochenende kommt es wegen des Umbaus des U-Bahnhofs Sendlinger Tor zu erheblichen Einschränkungen auf der U1 und der U2 in der (…)

U1 und der U2: Starke Einschränkungen am Sendlinger Tor:

Wie lange kommt München noch ohne 100-Meter-Hochhäuser aus?

Noch hält sich der Stadtrat an das Votum von 2004: Damals wurde in einem Bürgerentscheid entschieden, dass kein Gebäude in München (…)