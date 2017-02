Neuperlach: Frau stirbt bei Brand

In einem Mehrparteienhaus in Untersendling ist es am Wochenende zu einem Brand in einer Küche gekommen. Ein 83-Jähriger wurde dabei (…)

Freimann: Schwere Brandstiftung in mehrstöckigem Wohnhaus

Am Sonntag wurde in einem Wohnhaus in Freimann ein Brand in einem Kellerabteil sowie in einer Wohnung im ersten Stock bemerkt. Es wurde (…)