Neuverpflichtung in der Baseball Bundesliga: Nateshon Thomas unterschreibt bei den München-Haar Disciples

Das Bundesliga-Team der „München-Haar Disciples“ wird künftig durch den britischen Nationalspieler Nateshon Thomas verstärkt. Der auf den britischen Jungferninseln geborene Thomas spielte bereits bei der letztjährigen Europameisterschaft in Holland sowie bei dem World Baseball Classic Qualifier in New York (USA).

Wenn die „München-Haar Disciples“ am kommenden Donnerstag ins Trainingslager nach Nettuno (Italien) aufbrechen, wird Nateshon Thomas schon mit im Teambus sitzen. Der auf den britischen Jungferninseln geborene 28-Jährige kommt vom Bundesliga-Konkurrenten „Bad Homburg Hornets“, wo er hauptsächlich als Verteidiger, Angreifer und Pitcher eingesetzt wurde. Bei den „München-Haar Disciples“ und soll er nun im Centerfield und auf dem Werferhügel zum Einsatz kommen.

„Thomas füllt genau die Lücke, die wir nach dem Abgang von Michael Hübner und im Outfield noch hatten“, teilte der Sportdirektor Christopher Howard am Mittwoch in München mit. Der Verein würdigte Thomas als äußerst schnellen Spieler, der auf nahezu jeder Position auf dem Feld und als Pitcher eingesetzt werden kann. Bereits am Donnerstag wird Thomas in München eintreffen.

