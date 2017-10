Nicht verpassen! Die Veranstaltungen am kommenden Wochenende

München Marathon, Streetfood am Abend und der Münchner Tanzboden. Mit diesen Veranstaltungen wird es am Wochenende sicher nicht langweilig.

München Marathon

Am Sonntag ab 10 Uhr stellt München wieder echte Athletik unter Beweis. Denn dann fällt der Startschuss für den diesjährigen München Marathon. Es geht vom Olympiapark 42 Kilometer mitten durch die schönste Stadt der Welt. Und ganz egal, ob man nun mitläuft oder nicht: Dabeisein ist alles. Weitere Infos auch hier.

© Foto: MÜNCHEN MARATHON/Wilhelmi

Streetfood: Hall of Taste und Midnightbazar

Freunde des Streetfood-Trends kommen an diesem Wochenende gleich doppelt auf ihre Kosten. Am Freitag um 17 Uhr öffnet die „Hall of Taste“ im Pressehaus in der Bayerstraße (Paul-Heyse-Straße 2-4) ihre Pforten. Bis in die Nacht hinein gibt es dort nicht nur diverse Köstlichkeiten, sondern bei Livemusik auch noch die Möglichkeit, die angefutterten Kalorien wieder wegzutanzen.

Am Samstag ab 17 Uhr geht es dann in der Reithalle weiter. Hier darf man sich dann zusätzlich auf fröhliches Flohmarktgewusel freuen.

© Foto des Nachtflohmarkts München

Münchner Tanzboden

Am Freitag um 19:30 Uhr fordert das Hofbräuhaus zum Tanze auf. Bei zünftiger Musik und lustiger Atmosphäre führt Tanzmeisterin Katharina Mayer Interessierte jeden Alters in bayerische Figurentänze ein. Einlass ist ab 18:30 Uhr und die Tickets kosten an der Abendkasse 10 Euro. Weitere Infos hier.

15 Jahre Pinakothek der Moderne

Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr lädt die Pinakothek der Moderne zu einer bunten Geburtstagsfeier. Es gibt interessante Führungen, Diskussionen und natürlich weltberühmte Kunst zu bestaunen. Das umfangreiche Programm findet ihr hier.

VeggieWorld

Wer es nach der Wiesn fleischlos mag, sollte die VeggieWorld nicht verpassen. Die vegane Messe findet Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr im MVG-Museum statt und bietet viele Leckereien zu Messepreisen. Tickets gibt es hier zu 10 Euro, an der Tageskasse kosten sie dann 12 Euro.

