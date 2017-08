Obergiesing: Ein Schwerverletzter wegen Sekundenschlaf

München – Auf der A99 kam es am Donnerstagabend (18.08.2015) zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. (…)

Maxvorstadt – Ein Lkw-Fahrer übersah am Donnerstag beim Abbiegen einen 25-Jährigen auf seinem Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. (…)

14-Jährige läuft in Motorrad und wird schwer verletzt

Trudering – Am Sonntag lief eine 14-Jährige aus Unachtsamkeit in ein Motorrad. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus (…)