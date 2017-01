Oberschleißheim: 28-Jährige stirbt bei Autounfall

München-Steinhausen: Auto überschlägt sich in Richard-Strauss-Tunnel

Ein 77-Jähriger ist in seinem Auto mehrmals von einem alkoholisierten Mann gerammt worden. Der 54-Jährige fuhr dem Rentner mit seinem (…)

In der Barer Straße in München hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin ums Leben kam. Ein Auto war mit einer (…)

614 Menschen sind im Freistaat im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen gestorben. Am Montag diskutierten Experten mit Innenminister (…)

614 Verkehrstote in Bayern – Experten beraten über mehr Sicherheit

Dießen am Ammersee: Zwei Tote bei Kollision zwischen Auto und Regionalzug

Am Freitagmorgen ist es in Dießen am Ammersee zu einem tragischen Unfall gekommen. Zwei Insassen eines Autos sterben bei der Kollision (…)