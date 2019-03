Öffentlichkeitsfahndung nach einer 55-Jährigen aus dem Münchner Hasenbergl

Die 55 Jahre alte Ilse Schneider aus dem Münchner Stadtbezirk Hasenbergl wird seit dem 18. März vermisst. Die Frau wurde zuletzt in der Ingolstädter Straße gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Zum bisher letzten Mal wurde Ilse Schneider am Montag, den 18. März, gegen 11:00 Uhr, gesehen. Die 55-Jährige trainierte in einem Fitnessstudio in der Ingolstädter Straße und wollte anschließend zu einem Arzttermin. Dort ist sie jedoch nicht angekommen.

Trotz umfangreicher Suche in der Gegend und einer bereits erfolgten Rundfunkdurchsage konnte Ilse Schneider nicht gefunden werden, noch gab es neu Hinweise über ihren Verbleib. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 55Jährige in einer Notlage befindet.

Beschreibung:

Das scheinbare Alter von Ilse Schneider liegt zwischen 40-50 Jahren. Sie ist 1,55 m groß und von kräftiger Figur. Ihre Haare sind rot-blond gefärbt. Auffallend sind ihre steif wirkenden Bewegungsabläufe. Sie trägt eine Brille und spricht bayerischen Dialekt.

Kleidung:

Angezogen war Ilse Schneider mit einem weinroten Parka mit Kapuze und Fellrand. Dazu blaue Jeans und schwarze Stoffschuhe mit weißer Sohle. Sie hatte eine große schwarze Sporttasche mit roten Applikationen bei sich.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.