Oktoberfest 2017: Das ist die Wiesn-Webcam im Hofbräu-Festzelt

Endlich wieder Oktoberfest! Von nah und fern kommen unsere Wiesn-Gäste und so manch ein Ausflug will gut geplant sein. Ob man vorab einen Blick ins Hofbräu-Festzelt riskieren möchte oder sich mit unserer Wiesn-Band schon mal warmschunkeln will: Mit unseren Webcams senden wir täglich 24-Stunden Live und setzen euch hautnah ins Geschehen!

Ganz gleich ob gemütlich auf der heimischen Couch oder für all diejenigen die trotz weiter Entfernung sich ein Stückchen Heimat ins Wohnzimmer (oder auf das Smartphone) holen möchten: Mit unseren Webcams riskiert man doch gerne einen Blick in das turbulente Geschehen – und schließlich gibt es einiges zu entdecken.

Wer hätte gedacht dass…

….das Hofbräu Festzelt in München das zweitgrößte Festzelt auf der Theresienwiese ist und hier mehr als 10.000 Besucher einen Platz ergattern können.

… apropos Platz: Beinahe ein Drittel der Plätze hierbei im Biergarten zu finden sind (knappe 3000 Besucher können hierbei einen Sitzplatz ergattern!)

…das 500 Kilogramm Hopfen und der bekannte Aloisius das Zelt von Innen schmücken.

…das Hofbräu Festzelt auch unser Wiesn-Studio beherbergt? Von hier aus wird während des Oktoberfestes täglich eine Live-Sendung übertragen, die von Marion Schieder und Alex Onken moderiert wird.

Das Oktoberfest auf münchen tv

© Die münchen.tv Wiesn-Moderatoren Marion Schieder und Alex Onken

