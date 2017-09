Oktoberfest 2017: Das sind die Wiesn-Jobs

Sebastian Kramer testet für euch dieses Jahr die Jobs auf dem Oktoberfest. Wie gut er sich macht und wie viel Spaß ihm die unterschiedlichen Jobs bereiten, haben wir für euch festgehalten.

Das Weißbierkarussell

Sebastian beginnt seinen ersten Wiesnjob dieses Jahr mit dem Weißbierkarussell. Das Weißbierkarussell ist seit dem Jahr 1999 auf der Wiesn. Das besondere an diesem Karussell ist, dass sich das Gestell dreht. Sebastian packt das 50 Kilo schwere Bierfass selbst an und schenkt den Kunden das Weißbier aus.

Fisch aus der Fischer Vroni

Wie der Fisch in der Fischer Vroni zubereitet wird und was ihn so besonders macht, hat Sebastian für euch herausgefunden.

Toboggan

Mit dem Förderband rauf zukommen ist für Sebastian kein Problem. Den Anderen dabei zu helfen, damit tut er sich schwer. Deshalb entscheidet er sich für den leichteren Job und hilft beim Runterrutschen.

Praktikum im Hacker-Festzelt

Sebastian macht ein Praktikum im Hacker-Festzelt und stellt fest, dass man als Wiesnwirt so einiges beachten muss.

Schießstand

Am Schießstand verteilt Sebastian Preise an diejenigen, die viele Treffer erzielt haben. Das schießen an sich braucht er niemandem beibringen, denn das haben die Meisten schon drauf.

Bierfässer abfüllen

Wie viel Spaß Sebastian beim Bierfässer abfüllen hat, könnt ihr im Video sehen.

Verkauf mit dem Bauchladen

Bei diesem Job verkauft Sebastian mit seinem Bauchladen die unterschiedlichsten Sachen. Trotz guter Verkaufsstrategien, schafft er es leider nicht einen echten bayrischen Hut zu verkaufen.

Geisterbahn

Die Gesichtsmaske die Sebastian trägt, sieht wirklich gruslig aus. Doch schafft er es auch die Fahrgäste mit seinem Aussehen zu erschrecken?





