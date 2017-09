Oktoberfest 2017: Die Polizeiberichte vom dritten Wiesn Tag (18.9.2017)

Zwei sexuelle Übergriffe, Angriff auf Polizisten, Maßkrug-Schlag und Taschendiebe – Das sind die Polizeieinsätze vom ersten Wiesn-Sonntag.

Sexueller Übergriff in einem Festzelt

Bereits am Samstag (16.09.2017, gegen 22.00 Uhr) hielt sich eine 22-jährige Münchnerin vor dem Toilettentrakt eines Festzeltes auf, um dort auf ihre Freundin zu warten. Da sie sich in Folge ihrer Alkoholisierung nicht gut fühlte, nahm sie die Hilfe eines unbekannten Mannes in Anspruch, der ihr anbot, sie zu ihrem Tisch zu geleiten. Dieser nutzte jedoch die Hilflosigkeit der 22-Jährigen aus und bedrängte sie, sein bereits entblößtes Geschlechtsteil zu berühren. Außerdem versuchte er die 22-Jährige zu küssen. Diese konnte sich dem Unbekannten jedoch entziehen und flüchten.

Täterbeschreibung: Männlich, schwarzer Drei-Tage-Bart, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem rot-karierten Hemd, welches hochgekrempelt bis zur Mitte des Unterarms war und eine Lederhose. Sprach akzentfrei deutsch.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sexueller Übergriff durch mehrere Tatverdächtige auf dem Festgelände

Am Sonntag verließ eine 30- jährige Münchnerin mit ihren beiden Freundinnen ein Festzelt auf dem Oktoberfestgelände. Plötzlich wurde ihr unvermittelt von einem 37-jährigen Iraker zwischen die Beine gegriffen. Nachdem der 37-Jährige sich in Begleitung von drei Landsleuten entfernte, folgte die 30-Jährige mit ihren Freundinnen der Personengruppe und machte eine Einsatzgruppe der Polizei auf diese aufmerksam. Da sich der Iraker gegen die Festnahme sperrte, musste er gefesselt werden. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass er und seine drei Begleiter noch weitere bislang unbekannte Frauen belästigt hatten. Der 37-Jährige und seine drei Begleiter (30, 34 und 39 Jahre alt) wurden dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher inzwischen Haftbefehle erließ

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere Frauen, die ebenfalls durch die oben genannten Personen belästigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Besucher eines Festzeltes schlägt anderem Gast einen Maßkrug ins Gesicht

Ein 24-jähriger Münchner schlug einem 50-jährigen Wiesn-Besucher in einem Festzelt einen Maßkrug ins Gesicht. Der Sicherheitsdienst hielt die Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 50-Jährige erlitt eine starke Schwellung an der linken Schläfe und wurde vom Wiesn-Rettungsdienst versorgt. Den Tatverdächtigen erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Belgier greift Wiesn-Gast an und tritt einem Polizisten in den Rücken

Am Montag, 18.09.2017, gegen 23.00 Uhr, schlug ein 33- jähriger belgischer Wiesn-Besucher einem 53-jährigen Wiesn- Besucher unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Der 53-Jährige wurde hierbei nicht sichtlich verletzt und klagte lediglich über leichte Schmerzen im Gesicht. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde anschließend von einer Einsatzgruppe der Polizei vom Festgelände begleitet. Dies wollte der Mann allerdings nicht einsehen und ging nun die am Eingang stehenden Ordner an. Aus diesem Grund wurde er von der Polizei in Sicherheitsgewahrsam genommen und in Richtung der Wiesn- Wache gebracht. Auf dem Weg dorthin trat einem der eingesetzten Polizeibeamten in den Rücken. Dieser erlitt trotz einer getragenen Schutzweste durch den Tritt eine Prellung, wurde aber nicht bleibend verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Tatverdächtige wird dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Mitarbeiter eines Festzeltes werden von Taschendiebfahndern beim Stehlen ertappt

Am Montag wurden von den spanischen Taschendiebfahndern zwei Angestellte eines Festzeltes im Alter von 19 und 20 Jahren dabei beobachtet, wie sie zwei abgelegte Jacken an sich nahmen. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und verließen damit das Zelt. Kurz danach konnten sie mit Unterstützung der Kölner Taschendiebfahnder festgenommen werden. Beide wurden der Haftanstalt überstellt, da sie keinen festen Wohnsitz vorweisen konnten.

Video: An viel besuchten Plätzen haben Taschendiebe leichtes Spiel. Um auf das Thema aufmerksam zu machen und Reisende zu warnen, ist der Präventionsbeauftragte der Bundespolizei regelmäßig am Münchner Hauptbahnhof unterwegs.

Taschendiebfahnder können weiteren Erfolg verbuchen

Am Montag fühlten sich drei irakische Taschendiebe im Alter von 19 und 22 Jahren offenbar unbeobachtet, als sie in einem Festzelt zwischen den Reihen umhergingen und sich nach Diebesgut umsahen. Nachdem sie einem 29-jährigen Wiesn-Besucher aus Südafrika den Geldbeutel entwendet hatten, wurden sie von den Taschendiebfahndern festgenommen. Der 22-jährige Täter wurde der Haftanstalt überstellt, da er einen offenen Haftbefehl hatte. Seine Mittäter wurden nach erfolgter polizeilicher Sachbearbeitung wieder entlassen.

Technischer Defekt an einem Fahrgeschäft

Am Montag kam eine Wiesn- Einsatzgruppe zufällig an einem Fahrgeschäft vorbei, als dieses plötzlich unplanmäßig zum Stillstand kam. Die Fahrgäste wurden mittels der Notbetriebsschaltung aus ihren Sitzen befreit und konnten das Fahrgeschäft unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, die Festwiesenleitung und der TÜV waren vor Ort. Eine Untersuchung erbrachte, dass ein Sensor defekt war und ausgetauscht werden musste. Im Anschluss daran wurden mehrere Testfahrten durchgeführt. Das Fahrgeschäft konnte durch den TÜV und die Festleitung wieder freigegeben werden.

Mandelstand wird von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt

Am Montag in der Zeit zwischen Mitternacht und 09.00 Uhr, wurde ein Mandelstand in der Matthias-Pschorr- Straße vermutlich durch einen Lkw angefahren. Dadurch wurde das Vordach des Standes beschädigt und eingedrückt. Der Betreiber schätzt den Schaden auf ca. 2.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Wiesn-Besucher mit verbotener Tätowierung

Am Montag wurde an einem Zugang des Oktoberfestes ein 32-jähriger Franzose durch Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen. Er trug sichtbar eine Odal-Rune am Hals. Unter seiner Kleidung hatte er zahlreiche weitere Tätowierungen, u.a. ein Hakenkreuz. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Da gegen den 32-Jährigen zudem ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Taschendiebfahnder aus Berlin machen Langfinger dingfest

Ein 22-jähriger Bulgare hielt sich am Montag in einem Festzelt auf und konnte von den Berliner Taschendiebfahndern dabei beobachtet werden, wie er sich an ein Geländer lehnte und in einem vermeintlich unbeobachteten Moment eine dort hängende Jacke auf den Boden fallen ließ. Anschließend schob er diese mit dem Fuß ein Stück weiter und entdeckte darin eine Handtasche, die in der Jacke eingerollt war. Diese nahm er an sich und entfernte sich. Er wurde von den Taschendiebfahndern festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Taschendiebfahnder aus Zürich überführen Dieb

Ein 22-jähriger Tunesier wurde am Montag von den Züricher Taschendiebfahndern dabei beobachtet, als er aus einem Festzelt kam. Der Mann trug neben seiner Weste noch eine Jacke um die Hüfte und hatte erkennbar zwei Handtaschen unter der Weste. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden insgesamt drei Mobiltelefone und zwei Handtaschen festgestellt. Hierbei handelte es sich augenscheinlich um Diebesgut. Die Tatörtlichkeiten müssen noch ermittelt werden. Der 22-jährige Tunesier wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

(Berichte der Polizei München)

