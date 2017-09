Oktoberfest 2017: Die Polizeiberichte vom sechsten Wiesntag (21.09.2017)

Auch am sechsten Wiesn-Tag hatte die Polizei auf dem Oktoberfest wieder einiges zutun. Von Diebstählen über Sachbeschädigungen bis hin zu Maßkrugschlägereien war wieder einiges an Einsätzen für die Beamten dabei.

Festnahme eines Handtaschendiebes auf frischer Tat

Am Mittwoch, 20.09.2017, gegen 22.15 Uhr, fiel Taschendiebfahndern aus Frankfurt und Zürich ein 33-jähriger Syrer auf, wie er beobachtend durch die Reihen eines Bierzeltes ging. Die Fahnder folgten dem Tatverdächtigen in ein weiteres Zelt. Unter einem Tisch entdeckte der 33-Jährige eine Handtasche einer 20-jährigen Wiesn-Besucherin. Er wartete so lange, bis die Wiesn-Besucherin zur Toilette ging. Diese Gelegenheit nutzte er, indem er seine Jacke auf die am Boden stehende Handtasche warf und diese wieder samt der Handtasche aufhob. Anschließend wollte er das Zelt verlassen. Während der kompletten Tathandlung wurde er von den Taschendiebfahndern beobachtet. Er wurde durch die Beamten festgenommen.

Festnahme eines griechischen Handtaschendiebes

Am Mittwoch, 20.09.2017, kurz vor 22.00 Uhr, wollte ein 40jähriger Grieche ein Bierzelt durch den Haupteingang eiligst verlassen. Der Ordner hatte den Verdacht, dass der 40-Jährige einen Maßkrug entwenden wollte und kontrollierte ihn. Für die Kontrolle kam ein Kollege des Ordners hinzu. Daraufhin warf der 40-Jährige eine Damenhandtasche auf den Boden und wollte flüchten. Er konnte von den Ordnern eingeholt, festgehalten und zur Wiesn-Wache gebracht werden. Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurde festgestellt, dass er die Handtasche kurz zuvor einer brasilianischen Wiesn-Besucherin entwendet hatte. Da der 40-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München überstellt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Festnahme eines Uhrendiebes

Am Mittwoch, 20.09.2017, gegen 22.30 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Berlin einen 25-jährigen Iraner dabei beobachten, wie er in einem Bierzelt im Bereich der Bühne einen 40-jährigen Spanier antanzte. Während des Antanzens umarmte er den Spanier mehrfach und konzentrierte sich dabei auf seine getragene Armbanduhr. Letztendlich gelang es ihm sogar den Verschluss der Uhr zu öffnen. Der Uhrendieb hatte sich wohl den falschen Tanzpartner ausgesucht, da es sich bei dem Spanier um einen Polizeibeamten aus Barcelona handelte, der sich privat auf der Wiesn aufhielt. Der 25-jährige Iraner wurde festgenommen und zur Wiesn-Wache gebracht. Er wurde dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Sachbeschädigung an einem Mandelstand

In der Zeit von Mittwoch, 20.09.2017, gegen 23.45 Uhr, bis Donnerstag, 21.09.2017, gegen 05.30 Uhr, haben unbekannte Täter das Außenrollo an der Front eines Mandelstandes so stark beschädigt, dass das Rollo aus seiner Führung sprang. Die Täter haben vermutlich gegen das Rollo getreten und dadurch zerbrach im Inneren eine Glasplatte, wodurch fast die gesamte Verkaufsauslage unbrauchbar wurde. Durch die mutwillige Beschädigung entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 2.600 Euro.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Brand einer Kehrmaschine

Bei der Inbetriebnahme einer Kehrmaschine stellte ein 48jähriger Kraftfahrer fest, dass eine Kontrollleuchte in seinem Display aufleuchtete. Nachdem er auch noch Schmorgeruch feststellte, der aus dem Bereich des Motorblockes stammte, stellte er den Motor sofort wieder ab. Kurze Zeit später fing das Fahrzeug im Bereich des Motors an zu brennen. Mittels eines Feuerlöschers versuchten zwei Zeugen den Brand zu löschen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Erst durch die hinzu gerufene Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorblock. Schaustellerbetriebe oder weitere Objekte wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Der durch den Brand entstandene Schaden an der Kehrmaschine wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Unbekannter schlägt mit Maßkrug zu

Ein 21-jähriger Student wurde am Mittwoch, 20.09.2017, gegen 23.15 Uhr, vor dem Haupteingang eines Festzeltes von einem unbekannten Mann mit einem Maßkrug ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag erlitt er eine starke Schwellung über seinem linken Auge. Anschließend begab sich der Student zu einem Sicherheitsposten bei der Bavaria und verständigte von dort aus die Polizei. Konkrete Angaben zum Täter oder zum Tathergang konnte der 21-Jährige nicht machen. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der 21-jährige Student in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Wodka-Diebe fliegen auf

Ein 36-Jähriger und ein 29-Jähriger gingen an eine Bar eines Bierzeltes, um sich ein Getränk zu bestellen. Einer der beiden lenkte die Bedienung an der Bar ab, während der andere eine Flasche Wodka von der Bar nahm und diese hinter seinen Rücken versteckte. Bei dem Versuch die Flasche an seinen Bekannten zu übergeben, fiel diese zu Boden. Der Sicherheitsdienst hielt die beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie müssen sich jetzt wegen des Diebstahls verantworten.

Randalierer tritt Ordner mit dem Fuß gegen den Kopf

Ein Mann randalierte am Mittwoch, 21.09.2017, gegen 20.10 Uhr in einem Bierzelt. Als der Sicherheitsdienst ihn fixieren wollte, trat der Mann einem Ordner mit dem Stiefel gegen seine Schläfe. Durch den Tritt wurde der Ordner verletzt und musste ärztlich untersucht werden. Der Täter wurde von einer polizeilichen Einsatzgruppe zur Wiesn-Wache gebracht. Da er weiter um sich schlug, wurden ihm für den Transport Handschellen angebracht. Nachdem er keinen Ausweis oder andere amtliche Dokumente mit sich führte und bislang auch seine Personalien nicht angegeben hat, wurde er vorläufig festgenommen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde gestellt.

Australierin greift Wiesn-Besucher an und beißt mehrere Personen

Eine 20-jährige Australierin griff am Mittwoch, 21.09.2017, gegen 17.40 Uhr, augenscheinlich grundlos auf der Wirtsbudenstraße einen Besucher der Wiesn und dessen Freundin an. Hierbei griff sie in die Jacke der 50-jährigen Freundin und warf das Handy des Freundes auf den Boden. Im Anschluss warf sie ihren eigenen Schminkspiegel herunter und schnitt sich mit einer der Scherben des Spiegels im Bereich des Unterarms und des Knies selbst. Dadurch erlitt sie oberflächliche Verletzungen. Auf die hinzugerufene Einsatzgruppe der Polizei ging sie ebenfalls los. Sie biss drei der eingesetzten Beamten. Die aggressive und stark alkoholisierte Australierin wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen, da sie auf der Wiesn-Wache Suizidgedanken äußerte.

Unbekannter schlägt zwei Wiesn-Gästen einen Maßkrug auf den Kopf

Am Mittwoch, 21.09.2017, gegen 22.30 Uhr, schlug in einem Bierzelt ein unbekannter Mann zwei polnischen Wiesn-Gästen einen Maßkrug auf den Kopf. Der genaue Tathergang ließ sich aufgrund der starken Alkoholisierung der beiden 23 und 42 Jahre alten Männer nicht mehr erfragen. Durch den Maßkrugschlag wurden die beiden leicht verletzt.

Ein Wiesn-Besucher schlägt anderem Gast mehrfach ein Glas ins Gesicht

Ein 23-Jähriger, der an einer Bar eines Bierzeltes saß, griff am Mittwoch, 21.09.2017, gegen 23.50 Uhr, nach einem Glas und schlug dieses einem namentlich noch unbekannten Mann mehrmals von oben nach unten ins Gesicht. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Geschädigte kam mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma und einer Nasenfraktur in ein Münchner Krankenhaus. Aufgrund seines Zustandes konnte er noch nicht zum Sachverhalt befragt werden. Der 23-jährige Student wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Dort wird er heute dem Haftrichter vorgeführt.

33-Jähriger greift Frau unter das Dirndl

Eine 26-jährige Kanadierin und ihre 27-jährige Schwester fanden sich am Donnerstag, 21.09.2017, gegen 17.20 Uhr, in einem Bierzelt und standen dort auf den Bierbänken. Plötzlich spürte die 26-Jährige, dass ihr jemand von hinten unter den Rock ihres Dirndls griff. Nachdem der 33-jährige Inder sofort weiter gegangen war, verfolgten ihn die 26-Jährige und ihre Schwester und stellten ihn zur Rede. Daraufhin wurden die Ordner aufmerksam und brachten den 33-Jährigen zur Wiesn-Wache. Er wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Wiesn-Besucher begrapscht zwei Frauen

Ein 34-jähriger Pakistaner lief zwei 24-jährigen Oktoberfest-Besucherinnen hinterher und begrapschte sie an der Brust und dem Gesäß. Die Frauen waren zuvor in einem Bierzelt, wo sie bereits auf den Mann getroffen waren. Seitdem folgte er ihnen. Das Begrapschen des 34-Jährigen konnte von Polizeibeamten beobachtet werden und sie konnten den Täter auf frischer Tat festnehmen. Der 34-Jährige wird wegen sexueller Belästigung angezeigt und gegen ihn wird ein Betretungsverbot für die Wiesn angeregt.

Mann belästigt Frauen und wird vorbeugend in Sicherheitsgewahrsam genommen

Ein 30-jähriger Inder belästigte in einem Bierzelt mehrere Frauen. Daraufhin wurde er von einem Ordner des Zeltes aus dem Zelt verwiesen. Im Anschluss daran wurde er der Wiesn-Wache übergeben. Obwohl es zu keinen Straftaten gekommen war, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass der 30-Jährige weiterhin Frauen belästigt hätte. Um dies zu verhindern, wurde er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen und wurde heute wieder entlassen.

12h #Wiesnwache

Auch in diesem Jahr begleitet das Social Media Team des Polizeipräsidiums München unsere Kollegen auf der #Wiesnwache und gewähren somit einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Getwittert wird von Einsätzen, welche in diesem Zeitraum auflaufen. Ziel ist es zum Einen die Arbeitsbelastung der vor Ort eingesetzten Beamten darzustellen und zum Anderen von der einen oder anderen Kuriosität des Wiesn-Alltags zu berichten.

Die Aktion findet Freitag, 22.09.2017, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr, unter https://twitter.com/polizeimuenchen bzw. unter #Wiesnwache statt.

(Berichte der Polizei München)

