Oktoberfest 2017: Die Wiesn-Webcams sind online

Von wo senden wir?

Oktoberfest-Live-Webcam aus dem Hofbräu-Festzelt:

Keine Sekunde von der größten Party der Welt verpassen, auch wenn ihr mal lieber nicht das Sofa verlassen wollt? Kein Problem! Unsere Live-Webcam ist am Dachgiebel des Hofbräu-Festzelts installiert und zeigen euch 24/7, was im Zelt gerade so los ist. Das ist unser besonderer Wiesn-Service für münchen.tv-Zuschauer weltweit.

Oktoberfest-Live-Webcam auf der Wirtsbudenstraße

Mini-Dirndl oder Regenponcho? Haferlschuhe oder Gummistiefel? Unsere Live-Webcam auf der Wirtsbudenstraße über der Theresienwiese ist euer persönlicher Wetterfrosch für's Oktoberfest. Hier seht ihr live und und Farbe, wie das Wetter auf der Wiesn gerade ist. Aber nicht nur das: Dank des ständigen Umherschwenkens der Kamera bekommt ihr einen einmaligen Panorama-Blick über das Münchner Oktoberfest: das Riesenrad, bunte Fahrgeschäfte, prächtige Brauerei-Gespanne und natürlich der große Festumzug - alles live über unsere Webcam!

Die Münchner Oktoberfest - 24 Stunden und gestochen scharf: Das sind unsere Wiesn-Webcams!