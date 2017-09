Oktoberfest 2017 – die Promis auf der Wiesn

Noch bis zum 3. Oktober ist die Theresienwiese dieses Jahr Schauplatz des größten Volksfestes der Welt. Zum 184. Oktoberfest reisen wieder Millionen Gäste aus aller Welt nach München – darunter auch zahlreiche Promis.

Denn die Wiesn-Gaudi will sich die High Society Deutschlands natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Prominente Persönlichkeiten aus Showbiz, Mode, Sport und Politik sind Jahr für Jahr Stammgäste auf der Wiesn. Sie feiern auf exklusiven Events oder auch im privaten Kreise in den In-Zelten auf der Theresienwiese. Sehr zu Freude der „normalen“ Gäste – denn eine Promi-Dichte wie auf der Wiesn findet sich so gut wie nirgendwo.

Doch welche Celebrities treffen sich wann und vor allem in welchen Zelten? Das wissen München.tv-Reporterinnen Fanny Werther und Sandra Stäblein. Sie sind für Sie täglich auf dem Oktoberfest unterwegs und treffen die Promis in Käfer-Zelt & Co. Ob Sportler, Politiker, Musiker oder Schauspieler – münchen.tv hat sie alle vor der Kamera.

Das Oktoberfest auf münchen tv

© Die münchen.tv Wiesn-Moderatoren Marion Schieder und Alex Onken

Während der Wiesn sendet münchen tv täglich live von der Empore im Hofbräu-Festzelt. Alle Informationen zum Oktoberfest, zur Sendung sowie Lagepläne, aktuelle Nachrichten und mehr finden Sie auch auf muenchen.tv/wiesn

Auf unserer Facebook-Seite Oktoberfest Live halten wir Sie zu den aktuellen Themen rund um das größte Volksfest der Welt auf dem Laufenden. Mit unserem YouTube Channel verpassen Sie kein aktuelles Video von dem Spektakel auf der Theresienwiese.