Oktoberfest 2017: So wird das Wetter die verbleibenden Tage auf der Wiesn

Die ersten Wiesntage sind schon rum. Bis jetzt war das Wetter eher bescheiden aber für die nächsten Tage sehen die Wetteraussichten deutlich besser aus.

In diesem Jahr findet schon das 184. Oktoberfest statt. Das Wetter will allerdings nicht immer so mitspielen. Das erste Wochenende war leicht verregnet. Zum zweiten Wiesn-Wochenende schaut es schon um einiges besser aus. Die Temperaturen steigen bis zu 18 Grad und die Sonne lässt sich sogar wieder blicken.

Bis zum Mittwoch solltet ihr euch also mit einem Regenschirm ausstatten. Danach wird er vorerst nicht mehr gebraucht, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es regen soll, beträgt null Prozent.

© Kettenkarussell auf dem Oktoberfest

Das Wetter der anstehenden Wiesntage im Überblick:

Donnerstag: sonnig, 11 Sonnenstunden, 16 Grad

Freitag: sonnig, 10 Sonnenstunden, 19 Grad

Samstag (23. September): sonnig, 5 Sonnenstunden, 18 Grad

Sonntag: sonnig, 7 Sonnenstunden, 18 Grad

Montag: sonnig bis leicht bewölkt, 5 Sonnenstunden, 16 Grad

Dienstag: leichter Regen, 4 Sonnenstunden, 15 Grad

Mittwoch: leicht bewölkt, 5 Sonnenstunden, 20 Grad

Donnerstag: sonnig, 11 Sonnenstunden, 17 Grad

Freitag: leicht bewölkt, 3 Sonnenstunden, 17 Grad

Samstag (30. September): sonnig, 11 Sonnenstunden, 19 Grad

Sonntag: leichter Regen, keine Sonnenstunden, 14 Grad

Montag: leichter Regen, 1 Sonnenstunde, 13 Grad

Dienstag: leichter Regen, 1 Sonnenstunde, 14 Grad

Auf münchen.tv seht ihr täglich die aktuelle Wettervorhersage für München und die Region.

Rund um die Uhr könnt ihr natürlich auch mit unserem Live-Webcams die Wiesn als Stream verfolgen.

Während der Wiesn sendet münchen tv täglich live von der Empore im Hofbräu-Festzelt. Alle Informationen zum Oktoberfest, zur Sendung sowie Lagepläne, aktuelle Nachrichten und mehr findet ihr auch auf muenchen.tv/wiesn.