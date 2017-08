Oktoberfest 2017 – Alles, was man zur nächsten Wiesn wissen muss

Für das Oktoberfest 2017 stehen bereits jetzt die Termine fest und diesmal wird das größte Volksfest der Welt sogar 18 Tage lang andauern. Alle Infos zu den Bierzelten, unserer Live-Sendung und mehr, haben wir hier zusammengefasst:

2017 wird das Oktoberfest insgesamt 18 Tage lang andauern. Die Wiesn wird dann zum 184. Mal stattfinden. Traditionell beginnt am 16.09.2017, um 11:00 Uhr, der Einzug der Wiesn-Wirte zur Münchner Theresienwiese und den Festzelten. Die Wirte ziehen dabei festlich geschmückt mit ihren Familien und Brauereiangestellten durch die Stadt, bevor um 12:00 Uhr angezapft wird. Für Zuschauer ist dieser Termin besonders zu empfehlen, denn dabei gibt es immer wieder wundervolle Trachten und Brauereikutschen zu bestaunen. Hier einige Impressionen:

Um 12 Uhr wird dann in allen großen Festzelten angezapft und damit das Oktoberfest offiziell eröffnet. In aller Welt wird dann über die TV-Bildschirme mitverfolgt, wie viele Schläge Münchens Oberbürgermeister im Schottenhamel-Festzelt benötigt, bevor er das erlösende „O’zapft is“ rufen kann. München.tv wird selbstverständlich auch dann wieder live für Sie im Hofbräu-Festzelt vom Anstich und der Empore berichten und täglich live zu sehen sein. Zusätzlich wird man mit unseren 24-Stunden-Live-Webcams das Geschehen im Bierzelt und auf der Wirtsbudenstraße verfolgen können. Alle wichtigen Termine haben wir am Seitenende für Sie aufgelistet.

Alle Termine im Überblick (die verlinkten Texte führen zu weiteren Informationen oder Bildergalerien):

Dienstag, 19.09.2017 – bis 18:00 Uhr – 1. Familientag mit ermäßigten Preisen

Mittwoch, 20.09.2017 – 10:00 Uhr – Mittagswiesn mit günstigen Preisen

Donnerstag, 21.09.2017 – 10:00 Uhr – Ökumenischer Oktoberfest- und Gedenkgottesdienst

Samstag, 23.09.2017 – ganztags – Traditionelles Wochenende der Italiener auf dem Festplatz

Dienstag, 26.09.2017 – bis 18:00 Uhr – 2. Familientag mit günstigen Preisen für alle Familien

Mittwoch, 27.09.2017 – 12:00 Uhr – Traditioneller Stammtisch der Alt-Schausteller

Sonntag, 01.10.2017 – 12:00 Uhr – Traditionelles Böllerschießen auf den Stufen der Bavaria

Dienstag, 03.10.2017 – 23:30 Uhr – Ende des Oktoberfests 2017

Während der Wiesn sendet münchen.tv täglich live von der Empore im Hofbräu-Festzelt. Alle Informationen zum Oktoberfest, zur Sendung sowie Lagepläne, aktuelle Nachrichten und mehr finden Sie auch auf münchen.tv/wiesn

Alle Live-Sendungen vom Oktoberfest:

Die vollständigen Oktoberfest-Live-Videos finden Sie übrigens auch auf unserem YouTube-Channel, oder direkt unten in der Playlist. Um die jeweiligen Folgen auszuwählen, nutzen Sie einfach den Button oben links.

Schnell sein lohnt sich: So ergattern Sie die heiß begehrten Tisch-Reservierungen:

Jeder Wiesn-Besucher kennt die Schilder an den Festzelt-Eingängen: „Wegen Überfüllung geschlossen“ Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich einen Tisch reservieren, muss aber aufpassen, im Internet nicht Opfer von dubiosen Anbietern und Betrügern zu werden. Mehr dazu lesen Sie hier