Oktoberfest 2017: Wiesn-Maßkrug offiziell vorgestellt

„O’zapft is“ – Der zentrale Spruch der Wiesn in München ziert dieses Mal auch den offiziellen Maßkrug zum Oktoberfest 2017. Auf dem hellblauem Hintergrund sind außerdem ein Bierkrug, eine Breze, ein Hendl, sowie ein Trachtenhut, ein Edelweiß und ein Lebkuchenherz zu sehen.

Die traditionelle Maßkrugrede hielt in diesem Jahr der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth. Er spielte darin vor allem auf den ewigen Streit um den Bierpreis in den Festzelten an. Dabei kündigte er ein Odelfass voller Gerstensaft als Aufstand aus seiner Allgäuer Heimat an. Das „minimalistische“ Motiv auf dem Krug nannte er „zeitgenössisch-ikonografisch“, und über den Spruch befand er: „Man hätte etwas mehr in die Tiefe gehen können.“

Die Vorstellung des Maßkrugs im Beisein von Wirten und Vertretern der Stadt wenige Wochen vor dem Wiesnstart ist alljährlich ein wichtiger Termin, obwohl das jeweilige Motiv stets schon nach dem Jahreswechsel im Winter präsentiert wird. Es ist das selbe Motiv, das auch auf dem offiziellen Plakat fürs Oktoberfest gedruckt wird. (siehe Video)

Das Motiv stammt dieses Jahr aus Franken: Sarah Eigenseher und Hanna Hodzic von der Technischen Hochschule in Nürnberg hatten es in den Semesterferien entwickelt und bekamen dafür ein Preisgeld von 2500 Euro. Der Stein-Krug ist ein Sammlerstück, das stets in begrenzter Auflage erscheint.

