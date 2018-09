Oktoberfest 2018: Der Wiesn-Auftakt in Bildern

Noch bevor die Besucher auf die Theresienwiese dürfen und in den einzelnen Festzelten angezapft wird, werden früh am Morgen die Kutschen für den Einzug der Wiesnwirte vorbereitet und final geschmückt. Die Pferdegespanne der jeweiligen Brauereien ziehen dann von der Sonnenstraße zu den Festzelten auf der Theresienwiese. Gemeinsam mit Musikkapellen, Trachtlern, Festwirten, Bürgermeistern, Politikern, Prominenten und Co. ziehen die Prachtgespanne zum offiziellen Anstich.