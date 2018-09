Oktoberfest 2018: Die Promis auf der Wiesn

Oktoberfest 2018: Bis zum 6. Oktober ist die Theresienwiese wieder Schauplatz des größten Volksfestes der Welt. Zur 185. Wiesn reisen wieder Millionen Gäste aus aller Welt nach München – darunter auch zahlreiche Promis.

Das Oktoberfest in München ist nicht nur das größte Volksfest der Welt - nein, die Wiesn ist selbstverständlich auch ein Treffpunkt für die High Society. Bei kaum einer Veranstaltung treffen so viele Promis aufeinander und präsentieren sich in ihren Trachtenoutfits. Sie genießen das Oktoberfest auf exklusiven Events oder auch im privaten Kreise in den Zelten auf der Theresienwiese. Nationale und internationale Prominente treffen sich dabei vor allem im Käferzelt oder im Marstall, um gemeinsam zu feiern, anzustoßen und Spaß zu haben. Die Spannweite ist groß: Politiker, Sportler, Schauspieler, Musiker oder Moderatoren - sie alle lieben unsere Wiesn! - Sehr zu Freude der weiteren Gäste – denn eine Promi-Dichte, wie auf der Wiesn, findet sich so gut wie nirgendwo. Für die Fans sind die Idole aus Film und Fernsehen sowie Sport und Politik dann auch manchmal zum Greifen nah – und die Promis finden sich auf zahlreichen Bildern und Schnappschüssen der Oktoberfest-Besucher wieder.

© Fanny Werther mit Giovane Élber auf der Wiesn © Ex-Kanzler Gerhard Schröder beim Anzapfen auf der Wiesn im Schottenhamel © Dieter Reiter kurz vor dem Anstich im Schottenhamel-Festzelt auf der Wiesn © Jens Spahn im Schottenhamel © Florian Silbereisen im Schottenhamel auf dem Münchner Oktoberfest © Oktoberfest 2018: Fanny Werther mit dem ehemaligen Fußballer Giovane Élber auf der Wiesn. © Oktoberfest 2018: Fanny Werther mit Ilse Aigner (CSU) in der Schönheitskönigin auf der Wiesn. © Oktoberfest 2018: Fanny Werther mit Sänger Patrick Lindner im Weinzelt auf der Wiesn. © Oktoberfest 2018: Fanny Werther mit Schauspieler Francis im Weinzelt © Oktoberfest 2018: Fanny Werther mit Kabarettistin Luise Kinseher im Zum Stiftl

Auch für die Presse ist die Wiesn eine Fundgrube der High-Society-Berichterstattung. Für münchen.tv ist Fanny Werther als Promi-Reporterin auf der Theresienwiese unterwegs.