Oktoberfest 2018: So wird das Wetter zur Wiesn

Zu Beginn des Oktoberfests in München wird sich das Wetter wohl nicht von seiner schönsten Seite zeigen. Die Sonne soll sich nur selten zeigen. Mit etwas Glück kann man aber den Regenschirm zum Wiesn-Auftakt zu Hause lassen.

Zum Wiesn-Start am Samstag wird sich das Wetter in München vermutlich nicht von seiner schönsten Seite zeigen. Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, soll sich die Sonne nur vereinzelt durch die vielen Wolken kämpfen, die sich am Samstag zum Anstich über München bewegen. Die Temperaturen am Morgen sollen um etwa kühle 10 Grad liegen, bis zum Mittag aber ansteigen. Mit etwas Glück fällt der erste Wiesntag aber nicht ins Wasser – zumindest trocken könnte es bleiben, sodass der Regenschirm nicht benötigt wird. An den Alpen könnten allerdings einige Regenfälle kommen.

Auch in den folgenden Wiesntagen wird es eher selten super Wetter geben. Angesagt sind viele Wolken und wenig Sonne. Zudem kann es immer wieder zu Regenfällen kommen. Die Nacht zum Montag bringt dann weitere Schauer und Gewitter im ganzen Freistaat.

