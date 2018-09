Oktoberfest 2018: So wird das Wiesn-Wetter am Sonntag

Zu Beginn der Wiesn hat sich das Wetter doch noch von seiner besten Seite gezeigt. Doch wie wird das Wetter am Sonntag? Wir zeigen es euch.

Am Samstag ging es los. Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte das erste Fass Bier mit zwei Schlägen an. Entgegen aller Prognosen hatten die Besucher auch beim Wetter Glück. Passend zum Beginn des größten Volksfests der Welt durfte man sich über einen weiß-blauen Himmel und einige Sonnenstrahlen freuen.

Auch am Sonntag kann man auf gutes Wetter hoffen. Der Tag beginnt zwar grau und eventuell etwas regnerisch, ab der Mittagszeit bleibt es dann aber definitiv trocken. Auch die Sonne wird sich am Nachmittag zeigen. Einem trockenen Wiesn-Besuch steht also nichts im Weg! Unser Tipp: Um 10 Uhr startet der diesjährige Trachtenumzug. Etwa 9000 Teilnehmer werden erwartet.

Auf münchen.tv seht ihr täglich die aktuelle Wettervorhersage für München und die Region.

Rund um die Uhr könnt ihr während des Oktoberfests natürlich auch mit unserem Live-Webcams die Wiesn als Stream verfolgen.

Während der Wiesn sendet münchen tv täglich live von der Empore im Hofbräu-Festzelt. Alle Informationen zum Oktoberfest, zur Sendung sowie Lagepläne, aktuelle Nachrichten und mehr findet ihr auch auf muenchen.tv/wiesn.