Oktoberfest 2018: Wer moderiert die Wiesn an Alex Seite?

16 Tage lang werden zum Oktoberfest in München Millionen Gäste aus aller Welt auf die Theresienwiese kommen. Und genauso wie Hendl und Maß, gehören die Wiesn und die Live-Sendung von münchen.tv einfach zusammen. Doch wer wird in diesem Jahr an der Seite von Moderator Alex Onken durch die Sendung führen und auf der Empore die Gäste und Zuschauer begrüßen?

Ein Highlight der Wiesn auf münchen.tv wird in diesem Jahr die neue Wiesn-Moderatorin sein. Ab dem ersten Wiesn-Samstag werden jeweils drei unterschiedliche Damen einen Tag lang mit unserem Moderator Alex Onken durch die Wiesn-Live-Sendung führen und die Zuschauer haben die Möglichkeit, per Telefon und SMS für ihre Favoritin abzustimmen. Am Dienstag, den 25.09.2018, geben wir dann bekannt, welche Co-Moderatorin die weiteren Wiesn-Tage an Alex Seite moderieren wird.