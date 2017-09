Oktoberfest: Adidas bringt „bierfesten“ Sneaker zur Wiesn auf den Markt

Falls ihr noch keine passenden Schuhe für die Wiesn dieses Jahr gefunden habt und auf Sneaker nicht verzichten möchtet, eignet sich der neue Schuh „München Made in Germany“ von Adidas perfekt. Inspiriert von der traditionellen Lederhose wurde er speziell für das Oktoberfest angefertigt.

Der Sneaker sieht optisch nicht nur gut aus. Mit seinen Brauntönen, kombiniert mit den drei klassischen adidas-Streifen in einem hellen Braun und den gesprenkelten Schnürsenkeln macht das neue Modell so einiges her und kann auch durchaus passend zur Lederhose getragen werden.

© "PROST" Der Oktoberfest-Sneaker von adidas - Foto: 43einhalb Store

Bei näherem Hinsehen könnt ihr eine kleine „Brezn“ auf dm Sneaker entdecken. Der goldene Schriftzug „Prost“ rundet das Thema Wiesn nochmal perfekt ab. Passender hätte der Schuh für das Oktoberfest nicht sein können. Der offizielle Name des Sneakers ist „München MIG“. MIG steht dabei für Made in Germany, denn das Produkt wird in Scheinfeld gefertigt.

© "PROST" Der Oktoberfest-Sneaker von adidas - Foto: 43einhalb Store

Das war aber noch nicht alles. Der Sneaker wurde extra wasserresistent angefertigt, damit ihr euch um nichts sorgen müsst. Auch wenn die ein oder andere Maß versehentlich verschüttet wird – mit dem neuen Sneaker bleibt ihr auf jeden Fall fleckenfrei, denn er ist speziell beschichtet und soll sogar vor Erbrochenem schützen, dafür kostet er allerdings auch rund 200 Euro.

© "PROST" Der Oktoberfest-Sneaker von adidas - Foto: 43einhalb Store

Alle Fotos:

Insgesamt ist der Schuh bei 25 Händlern erhältlich:

Sole Brothers GmbH

The KaDeWe Group GmbH

Franchise Perf. Dummy IV

Overkill GmbH

Burmann&Imiela GmbH

43einhalb GmbH

RSM Textilhandels GmbH

Glückstreter Sneakerstore

Cream Rieck Handelsgesellschaft mbH

Knass&Ernst GbR

BSTN Store GmbH

The Upper Club

Stylebop GmbH

Meyer Potz GmbH

Trends4Gents GmbH

Casual Couture Hamburg e.K.

Number 6 the concept store

Cultizm

Soulfoot

Jades GmbH

Glory Hole

Feldrappe GmbH

Monox

KICKZ Never Not Ballin‘ GmbH

Burkhardt GmbH

