Oktoberfest: Die Oide Wiesn

Zum 200-jährigen Jubiläum des Oktoberfests wurde die Oide Wiesn im Jahr 2010 eingeführt. Was ihr dort alles erleben könnt, verraten wir euch hier.

Neben traditionellen Trachten, alten Volksfesttraditionen, alten Fahrgeschäften, einem Museums- und Tierzelt, findet ihr natürlich auch auf der Oidn Wiesn Festzelte.

Auch Pferderennen nach dem Vorbild aus dem Jahr 1810 finden statt. Nostalgisch ist es auf der Oidn Wiesn auf jeden Fall. Eines der Kettenkarusselle stammt aus dem Jahr 1919 und ist somit das älteste Karussell der Wiesn. Auch das Original Motodrom von 1928 kann besucht werden.

Im Festzelt „Tradition“ könnt ihr euch mit der Familie oder Freunden an Blasmusik, Goaßlschnalzern, Schuhplattlern und Volkstänzen (natürlich auch zum Mittanzen) erfreuen. Das Festzelt unterscheidet sich durch einen zentralen Tanzboden von den Festzelten unserer Zeit, wo auf Tischen und Bänken getanzt wird. Das Bier wird nach alter Tradition in Steinkrügen ausgeschenkt. Die Trachtengruppen wechseln täglich, was zur Abwechslung beitragen soll. Generell gibt es jeden Tag neue Programme. Langweilig wird es also nie.

Das Herzkasperl-Festzelt lädt die Jugend zum ausgelassenen Feiern ein. Auf zwei Innenbühnen und einer Außenbühne im Biergarten werden den Gästen dem Anlass entsprechend Vormittags- und Nachmittagsprogramme geboten.

Ein neues Zelt wird heuer auf der Oidn Wiesn rund 890 Plätze für die Besucher anbieten. „Zur Schönheitskönigin“ soll das neue Schmuckstück heißen, das aus Holz gebaut werden soll und besonders für Traditonsfans ein Hingucker werden soll. Es soll nämlich ein reines Volkssängerzelt werden.

Wann hat die Oide Wiesn geöffnet?

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10-22 Uhr. Wer aber nach der Schließung immer noch nicht genug vom Feiern hat, kann im Anschluss noch einen Abstecher auf die reguläre Wiesn machen.

