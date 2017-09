Olympiaeinkaufszentrum: Betrunkener von U-Bahn überrollt und getötet

An der U-Bahnhaltestelle Olympiaeinkaufszentrum ist ein 26-Jähriger betrunken auf die Gleise gestürzt. Der junge Mann wurde überrollt und starb.

Am frühen Sonntagmorgen wartete laut Polizeiangaben ein 26-jähriger Garchinger als einziger Fahrgast am Bahnsteig der U-Bahnhaltestelle Olympiaeinkaufszentrum. Der Mann ging am Bahnsteig auf und ab und soll laut Bericht betrunken gewesen sein und stark getorkelt haben.

Infolge der Alkoholisierung stürzte er in den Gleisbereich. Nur wenige Minuten später erfasste eine einfahrende U-Bahn den betrunkenen Mann, obwohl der U-Bahnfahrer, ein 51-jähriger Münchner, sofort eine Notbremsung einlegte. Bei diesem Unfall wurde der 26-Jährige tödlich verletzt.

Das betroffene Bahngleis wurde für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.