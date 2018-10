Ostbahnhof: Massive Einschränkungen im Busverkehr

Nachdem eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Münchner Flughafens gelangt war, fielen über 300 Flüge aus und viele (…)

Nach Chaos am Flughafen: Das sind eure Rechte als Fluggast

Bei diesem Vorfall passt wieder einmal der Ausspruch „Glück im Unglück“: Als ein Linienbus am Montagabend komplett (…)

Mit den Öffis zur Silvesterparty: So fährt die MVG während der Feiertage

In München am Silvesterabend ein Taxi zu bekommen ist ungefähr genauso einfach, wie eine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt zu (…)