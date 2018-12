Passend zu Weihnachten: BOOKii inklusive Kinderbücher absahnen

Sie suchen noch ein passendes Geschenk zu Weihnachten? Vielleicht werden sie mit ein bisschen Glück bei uns fündig. Zusammen mit dem Tessloff Verlag verlosen wir drei BOOKii – die neuen digitalen Hörstifte – inklusive einem passenden Buch für Kinder.

Bücher können heute viel mehr, als einfach nur gelesen werden, im Gegenteil, sie können mit allen Sinnen entdeckt werden. Das beweisen allerhand Innovationen aus der Welt der Verlage, so zum Beispiel BOOKii, der digitale Hörstift aus dem Tessloff Verlag. Beim Antippen der verschiedenen Illustrationen und Texte mit der Spitze des Stifts, ertönen in den in den dazugehörigen Büchern Dialoge, atmosphärische Geräusche und Informationen.

So kann man sich mit dem Stift Texte vorlesen lassen oder sich mit spannenden Such- und Wissensspielen beschäftigen. Bei ausgewählten Produkten für ältere Leser führt BOOKii – über eine Bluetooth-Verbindung mit Handy, Tablet oder PC – zu Videos oder weiterführenden Links zum Thema.

BOOKii bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Altersstufen, er fördert die Sprachentwicklung und die kognitiven Fähigkeiten von Kindern. Der Hörstift eignet sich also auch für die Anwendung in Kindergärten, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen. Weitere Infos, auch zur technischen Ausstattung und bisher verfügbaren Büchern, gibt es hier.

Jetzt gewinnen!

Wir verlosen drei Exemplare von BOOKii inklusive einem passenden Buch dazu. Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Teilnahmeschluss ist am Montag, den 17. 12. 2018.