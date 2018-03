Passend zum German Darts Grand Prix: Trikot von Weltmeister Rob Cross zu gewinnen

Passend zum German Darts Grand Prix in München verlosen wie in der Sport-Arena ein Original-Trikot von Darts-Weltmeister Rob Cross. Der Champ hat das Trikot extra signiert.

Die European Tour ist zurück in München, nach einem Jahr Pause fliegen die Pfeile wieder in der bayerischen Landeshauptstadt. Neuer Name, neuer Spielort, aber der gleiche Termin. Da die Bezeichnung German Darts Masters für das World Series Event in Deutschland vorgesehen ist, wird es 2018 in München den German Darts Grand Prix (GDGP) geben, der 2017 erstmals in Mannheim stattfand. Die neue Heimat ist das „Zenith“ direkt in München, nachdem 2015 und 2016 noch im benachbarten Unterschleißheim geworfen wurde. Dafür bleibt München das Osterwochenende vorbehalten und der GDGP ist das einzige ET-Event, an dem von Sa – Mo gespielt wird.

Heute zu Gast in der „Sport-Arena“ ist Werner von Motke, der Präsident der PDC Europe und er hat etwas ganz Besonderes mitgebracht, nämlich Grüße vom Darts-Weltmeister Rob Cross und ein handsigniertes Trikot des Top-Spielers:

Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, den 29.03.2018.