Pfleger unter Mordverdacht – Polizei hat erste Hinweise

In Ottobrunn hat sich am Mittwochabend laut Polizeiangaben ein Mordfall ereignet. Ein 42-Jähriger soll dabei seinen eigenen Vater (…)

Gröbenzell: Tote Frau aufgefunden – Verdächtiger festgenommen

In Gröbenzell hat die Polizei am Mittwoch in einem Haus eine tote Frau gefunden. Am Tatort konnte ein tatverdächtiger Mann festgenommen (…)