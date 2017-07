Philipp Lahm bekommt «Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten»

Philipp Lahm darf sich auf eine weitere Ehrung freuen. In zwei Wochen wird der Weltmeister-Kapitän in München mit dem «Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten» ausgezeichnet. Der 33-jährige Fußballer hatte nach der vergangenen Saison seine große Karriere beendet.

«Philipp Lahm ist ein Ausnahmetalent im Fußball und eine beeindruckende Persönlichkeit. Mit Intelligenz, starker Rhetorik, Zielstrebigkeit und dem richtigen Gespür hat er seine Karriere gestaltet – und ist sich dabei immer treu geblieben», würdigte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) den langjährigen Fußball-Profi des FC Bayern.

«Er ist ein echtes Vorbild auf, aber auch abseits des Platzes, und das nicht nur für alle, die von einer großen Fußballkarriere träumen», sagte Seehofer laut Mitteilung vom Freitag. Im Vorjahr war der EHC Red Bull München mit dem Preis ausgezeichnet worden.

Der Bayerische Sportpreis wird im Rahmen einer großen Gala am Samstag, 22. Juli (19.00 Uhr), in der BMW-Welt in München verliehen. Jährlich werden dabei Stars und Initiativen ausgezeichnet, die in besonderer Weise die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und die das Sportleben ideenreich gestalten.