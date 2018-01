Polizei-MINI geht in die 3.Generation

Die Polizei sucht öffentlich nach einem Mann, der am Montag, den 15. Januar, gegen 17.45 Uhr, einen 55-Jährigen derart schubste, dass (…)

Eine unerlaubte Feier mehrerer Jugendlicher am Sonntagmorgen in einem Parkhaus im Münchner Hauptbahnhof lösten Beamte der Bundespolizei (…)

Am Samstagabend tranken zwei Personen in einem Supermarkt im Hauptbahnhof München eine Dose „Energy-Drink“ noch im Laden (…)

Festnahme eines Drogenhändlers in Neuperlach

Kurioser Anruf bei der Polizei

Ein merklich betrunkener junger Mann schilderte, dass er mit einem Pkw in Aschheim unterwegs sei. Was er nicht wusste, am anderen Ende (…)