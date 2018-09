Postbote klaut Pakete im Wert von mehreren Tausend Euro

Ein Musiklehrer wollte im Westend eine Oboe in einem Musikgeschäft verkaufen. Dabei konnte der Eigentümer des Ladens feststellen, dass (…)

2014 in Frankreich gestohlen: Oboe in Westend sichergestellt

300 Euro erhoffte sich ein 33-Jähriger gegen die Rückgabe einer Handtasche erbeuten zu können. Sein Vorhaben endete allerdings in der (…)

Warnstreiks bei der Post auch in Bayern

Rund 500 Beschäftigte der Post haben sich am Donnerstag auch in Bayern an Warnstreiks beteiligt. Nach drei ergebnislosen Tarifrunden (…)