Postdieb von München-Neuperlach auf frischer Tat gefasst und überführt

Der Täter der unheimlichen Serie von Diebstählen im Postzustellungsstützpunkt 83 in München-Neuperlach ist gefasst. Ein 26 Jahre alter ehemaliger Angestellter der Deutschen Post hatte über Monate Briefe und Einschreiben gestohlen. In seiner Wohnung wurde ein Teil seiner Beute gefunden, darunter Postsendungen, Reisepässe, Sozialversicherungsausweise, diverse Zahlungskarten und ein Smartphone.

Erwischt auf frischer Tat. Ein 26-jähriger ehemaliger Angestellter der Deutschen Post ist bei einem Diebstahl im Zustellstützpunktes 83, in München-Neuperlach, verhaftet worden. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten wieder Briefe aus Ablagekästen der Post im Bereich Neuperlach und aus derselben Box des Zustellstützpunktes 83 entwendet. Gestohlen wurden gezielt Einschreiben mit oft wertvollem Inhalt. Mehrere der Geschädigten hatten Anzeige erstattet. Der Zustellstützpunkt wurde daraufhin durch einen Sicherheitsdient überwacht.

Beim Raub erwischt und verhaftet

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wurde bereits am Donnerstag, den 21. März, ein Mann auf frischer Tat erwischt und verhaftet. Dabei handelt es sich um eine 26-jährigen Bosnier. Der Räuber verschaffte sich unberechtigt Zugang zum Zustellstützpunkt 83 in der Fitz-Erler-Straße in Neuperlach. Als er 21 Briefe, einschließlich Einschreiben, stehlen wollte, wurde er von zwei Mitarbeitern der Post Security angesprochen. Sie hatten den Bosnier dabei beobachtet wie er gezielt die Einschreiben aus einer Box entnahm und sich einzelne Briefe heraussuchte.

Täter ist ehemaliger Postmitarbeiter

Der 26-Jährige wurde von den Security-Mitarbeitern angesprochen, die seinen Ausweis forderten. Hierbei konnte er als ehemaliger Postmitarbeiter identifiziert werden. Ihm war Ende letzten Jahres wegen eines Verstoßes gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis seine Anstellung gekündigt worden. Der 26 Jahre alte Mann wurde von der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion 24 – Perlach – gebracht.

Gestohlene Sachen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Der 26-Jährige wohnt in einem Zimmer in der Wohnung seiner Schwester. In seinem Zimmer sowie im Kellerabteil wurden mehrere Tüten mit Postsendungen, Reisepässen, Sozialversicherungsausweisen, diversen Zahlungskarten und einem Smartphone aufgefunden und sichergestellt.

Der 26-Jährige räumte die Taten ein. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Freitag, 22. März erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Jetzt gibt es weitere umfangreiche Ermittlungen.