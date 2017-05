Preiswertes Vergnügen: Familientag auf der Auer Dult

Am Dienstag, dem 2. Mai 2017, wird die Auer Dult am Mariahilfplatz besonders familienfreundlich. Die Fahrgeschäfte auf dem Volksfest sind am Familientag extra günstig.

Neben Kinderkarussels, Wurfbuden und einem Kasperltheater wartet auf der Auer Dult auch die älteste Kindereisenbahn der Welt auf die jungen Gäste. Seit 1924 gibt es das Fahrgeschäft, dieses Jahr macht es mit seiner „Fahrt durchs Märchenland“ erstmals Station auf der Auer Dult. Auch wieder mit dabei ist das gute alte „Russenrad“, eine Attraktion für alle Generationen.

Sämtliche Fahrgeschäfte im Schaustellerteil sind anlässlich des Familientags am 2. Mai von 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr besonders günstig. Neben den Reduzierungen gibt es für Familien auch Serviceangebote wie einen Kinderwagenparkplatz, eine Wickelstation und Ruhebänke, die zum Verschnaufen einladen.