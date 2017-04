Prostituierter bietet Zivilpolizisten seine Dienste an

Den eindeutig falschen „Kunden“ hat sich am Mittwoch ein männlicher Prostituierter ausgesucht. Er sprach einen Polizeibeamten in Zivil an…

Gestern, am 12. April, war eine Streife der Polizei München in der Schillerstraße in Zivil unterwegs. Um etwa 21:00 Uhr wurde einer der zivilen Beamten von einem männlichen Prostituierten angesprochen.

Der 27-Jährige fragte den Beamten, ob er für 30 Euro im Nussbaumpark „etwas Spaß“ haben wolle. Nachdem der Prostituierte sein Angebot formuliert hatte, gab sich der Beamte jedoch als Polizist aus. Die Recherche ergab, dass sich der Herr bereits im Februar und April dieses Jahres bei der Ausübung der verbotenen Praktik hat erwischen lassen. Auch damals handelte es sich um den Bereich Hauptbahnhof/Ecke Schillerstraße.

Der Prostituierte hat keinen festen Wohnsitz, sodass ein weiteres Praktizieren der verbotenen Prostitution zu erwarten ist. Der 27-Jährige wird heute deshalb dem Haftrichter vorgeführt.

Das Bahnhofsviertel in München ist schon seit Langem Ort der Prostituition, der Drogen und der Kriminalität…

