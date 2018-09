Ein Mann hat gestanden, die Leiche seiner Freundin am Feringasee bei München verbrannt zu haben. Wie es dazu kam aber, davon gibt es (…)

Prozess um verbrannte Leiche am Feringasee – Angeklagter bestreitet Absicht

München – Rund ein Jahr nach dem Fund einer verkohlten Frauenleiche an einem Badesee bei München beginnt an diesem Montag der (…)

Prozess: Mann soll Freundin umgebracht und am Feringasee verbrannt haben

Wieder eine Woche Verzögerung im NSU-Prozess: Weil einer der beiden Vertrauensanwälte der Hauptangeklagten Beate Zschäpe in dieser (…)

Neuer Anlauf für Verteidiger-Plädoyers im NSU-Prozess

Nach mehreren vergeblichen Anläufen will das Münchner Oberlandesgericht am Dienstag im NSU-Prozess erneut versuchen, in die Plädoyers (…)