Prozess: Mann soll Freundin umgebracht und am Feringasee verbrannt haben

Ein Mann hat gestanden, die Leiche seiner Freundin am Feringasee bei München verbrannt zu haben. Wie es dazu kam aber, davon gibt es (…)

Prozess um verbrannte Leiche am Feringasee – Angeklagter bestreitet Absicht

Drei Menschen starben, als es im November 2016 in einem großen Mietshaus nahe dem Münchner Hauptbahnhof brannte. Ein Mann ist wegen (…)

Verkohlte Frauenleiche am Feringasee in Unterföhring entdeckt

Ein Landschaftsgärtner hat am Montag eine grauenhafte Entdeckung gemacht: Am Feringasee in Unterföhring fand er die verkohlte Leiche (…)