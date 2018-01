Prügelei mit Polizisten: Mann will Waffe entreißen

Am Montagabend ist ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in Harlaching eskaliert. Als die Polizei eintraf versuchte der Mann sogar die Dienstwaffe eines Beamten zu entreißen.

Alles begann mit Hilferufen einer Frau, die aus einer Wohnung in der Schellenbergstraße drangen. Ein Zeuge konnte daraufhin von der Straße aus ein Gerangel zwischen einer Frau und einem Mann

erkennen und informierte sofort die Polizei. Polizisten trafen ein, niemand öffnete allerdings die Tür. Als die Beamten gerade dabei waren die Wohnungstür aufzubrechen, riss der 21-jährige Wohnungsmieter plötzlich die Tür auf, stürmte ins Treppenhaus und begann unvermittelt auf die Beamten mit Fäusten einzuschlagen bzw. mit Füßen zu treten. Dabei traf er einen 27-jährigen Beamten am Kopf, der dadurch verletzt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten den 21-Jährigen, der massiv Widerstand leistete, zu Boden bringen. Dabei versuchte der Beschuldigte mehrfach nach der Dienstwaffe eines Beamten zu greifen. Es gelang ihm auch, das Griffstück zu greifen und er versuchte die Waffe aus dem Holster zu ziehen, was ihm jedoch nicht gelang.

Mann stellte sich bewusstlos

Zudem bemerkte ein weiterer Polizeibeamter das Vorhaben und konnte den Versuch unterbinden.

Als der 21-Jährige am Boden lag, war er plötzlich nicht mehr ansprechbar, woraufhin ein Notarzt und der Rettungsdienst verständigt wurden. Der Notarzt stellte jedoch fest, dass der 21-Jährige die Bewusstlosigkeit lediglich simuliert hatte. Er kam dennoch zur weiteren Behandlung in eine Klinik, da er sich eine Platzwunde zugezogen hatte.

Pärchen bereits polizeibekannt

Auf Befragen gab die Freundin des Beschuldigten, eine 20-jährige Münchnerin an, dass dem Vorfall lediglich ein verbaler Streit vorausgegangen sei. Warum sie selbst lautstark um Hilfe rief, konnte sie den Beamten nicht erklären. Ermittlungen ergaben, dass es bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen den Beiden kam. Zuletzt musste die Polizei im vergangenen Dezember am Dienstag eingreifen und einen Streit schlichten.