Rabiate Autofahrt in Brunnthal endet in Psychiatrie

Während eines LKW-Brandes auf der A8 bei Brunnthal verhielt sich ein Autofahrer besonders auffällig. Am Ende des Tages wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.



Er missachtete die Rettungsgasse, gefährdete Feuerwehrfahrzeuge und fuhr schließlich auch noch einen Polizisten an: Ein Autofahrer hat sich während eines Lkw-Brandes auf der Autobahn 8 bei Brunnthal (Landkreis München) äußerst rücksichtslos verhalten. Wie die Polizei am Freitag berichtete, überholte der 64-Jährige zunächst mehrere mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Löschfahrzeuge in der Rettungsgasse. Durch einen Spurwechsel habe er dann kurz darauf eines der Feuerwehrfahrzeuge zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen.