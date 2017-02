Raser in Perlach gestoppt: Fahrer mit gebrochenem Bein hinterm Steuer

Knapp 50 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, rasten ein 25-jähriger Münchner und ein 25-jähriger Bremer am Mittwoch durch (…)

Raser mit 105 km/h geblitzt – bei erlaubten 50 km/h

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Fürstenrieder Straße wurde am Mittwoch ein Krad-Fahrer angehalten, der mehr als doppelt so (…)