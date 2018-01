Rentnerin wird versehentlich Lotto-Millionärin

Ihre Schusseligkeit hat eine 70-Jährige aus Oberfranken zur Lottomillionärin gemacht. Die Rentnerin hatte mit ihrem Spielschein aus Versehen auf die Ziehung am Mittwoch getippt und nicht wie gewohnt am Samstag, teilte die Staatliche Lotterieverwaltung am Mittwoch in München mit.

Der vermeintliche Fehler erwies sich als Glückstreffer. Für sechs Richtige kassierte die Frau rund 1,9 Millionen Euro. Ihren Gewinn kommentierte sie mit nur einem Wort: «Unfassbar!» Von ihrem Glück habe bisher nur ihr Ehemann erfahren, sagte die Lotto-Millionärin. Das solle auch so bleiben. Das Paar will sich nun den langersehnten Traum von der Karibik-Kreuzfahrt erfüllen.

Ein Traum erfüllte sich auch für einen Spieler aus Nordrhein-Westfalen, der bei derselben Ziehung ebenfalls 1,9 Millionen Euro gewann. Ob hier Schusseligkeit im Spiel war, ist nicht bekannt.