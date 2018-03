Rockavaria: Line-up auf dem Königsplatz komplett

Mit Iron Maiden haben sich die Veranstalter des Rockavaria gleich am ersten Tag einen erstklassigen Headliner gebucht. Die Band zählt zu den Urvätern der Heavy-Metal-Szene und ist nach wie vor absoluter Kult. Auch die Toten Hosen, die am zweiten Tag als Headliner auf dem Festival in München spielen, dürften so ziemlich jedem mit ihren etlichen Erfolgen bekannt sein.

Rockmusik-Liebhaber können das Festival dieses Jahr übrigens in ganz besonderer Atmosphäre genießen: So wird die „King's Stage“ (Hauptbühne) gegenüber der Propyläen aufgebaut. Die zweite Bühne „Green Stage“ wird hinter der Glyptothek sein. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten gibt es auf dem Rockavaria in Hülle und Fülle.

Facts:

Was: Rockavaria 2018

Wann: Samstag 09.06.2018 und Sonntag 10.06.2018

Preise:

1-Tagesticket Samstag: 100 € zzgl. Gebühren

1-Tagesticket Sonntag: 77 € zzgl. Gebühren

2-Tagesticket 155 € zzgl. Gebühren

Tickets und weitere Infos unter:

www.rockavaria.de