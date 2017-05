Roger Moore ist tot

Der Schauspieler und James-Bond-Darsteller Roger Moore ist am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben.

Wie seine Familie mitteilte, ist der Roger Moore in der Schweiz seinem Krebsleiden erlegen. „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater heute in der Schweiz nach einem kurzen, aber mutigen Kampf gegen den Krebs verstorben ist“, schrieben seine Kinder auf Twitter. Der Schauspieler war einer der beliebtesten James-Bond-Darsteller. Auch in München war Roger Moore öfter zu Gast. Im Jahr 2010 besuchte er zusammen mit seiner Ehefrau Kristina Tholstrup das Museum Brandhorst.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23. Mai 2017