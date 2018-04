Rotes Kreuz kämpft um Wiesn-Sanitätsdienst – nicht „verramschen“

Wo so viele Menschen wie auf dem Oktoberfest zusammenkommen, da gibt es auch jede Menge Verletzte. Für das Rote Kreuz bedeutet das (…)

50 000 Euro für Opfer des Münchner Wiesn-Attentats

Fast vier Jahrzehnte ist es her: Eine Bombe detoniert an einem Wiesn-Abend im September 1980 am Haupteingang des Festgeländes. Die (…)