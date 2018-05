S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende gesperrt – Alle Infos

Rund 54 Stunden lang wird die Münchner S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende gesperrt sein. Ab Freitag um ca. 22.40 Uhr fahren durchgehend bis Montagmorgen Ersatzbusse zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Um dringende Reparatur- und Inspektionsarbeiten durchzuführen, wird am kommenden Wochenende, ab Freitag, den 11. Mai 2018 um ca. 22.40 Uhr bis Montag, den 14. Mai 2018 um ca. 5:00 Uhr die Münchner Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Fahrgäste müssen in diesem Zeitraum auf andere Verkehrsmittel oder die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen.

Dieser sei mit Bussen im dichten Takt – tagsüber alle 5 Minuten, frühmorgens und spätabends alle 10-15 Minuten – quer durch die Stadt organisiert, so die S-Bahn München. Besonderheiten: Die SEV-Busse halten am Odeonsplatz, statt am Marienplatz und am Lenbachplatz, statt am Stachus. Zudem fahren Regionalzüge zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof. (Zur Vergrößerung und Download des Ersatzfahrplans einfach auf das Bild klicken.)

Eine Vollsperrung über ein komplettes Wochenende sei laut Angaben der Bahn wesentlich effektiver, als die Arbeiten über viele Tage und Nächte zu verteilen. Die Folgen für Reisende seien in Summe deutlich geringer, weil zum Beispiel Arbeitsmaterialien oder Geräte weniger oft transportiert werden müssten.

Die einzelnen S-Bahn-Linien und Ersatzfahrpläne im Überblick

S1

Die S1 beginnt undendet am Hauptbahnhof Gleis 20-26 und fährt ohne Halt bis/von Moosach.

Zwischen Hauptbahnhof und Freising/Flughafen fährt die S 1 nur im 30-Minuten-Takt.

Zwischen Ostbahnhof und Pasing besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen im 10 und 15-Minuten-Takt.

Genauer Ersatzplan S1 Richtung Freising / Flughafen

Genauer Ersatzplan S1 Richtung München

S2

Die S2 West beginnt/endet Freitag ab 22:40 Uhr bis Samstag 4:00 Uhr in Allach.

Es besteht zusätzlich Schienenersatzverkehr zwischen Laim und Allach.

Die S2 West beginnt/endet Samstag 4:00 Uhr bis Montag 5:00 Uhr am Hauptbahnhof Gl. 17-20 und fährt ohne Halt bis/von Obermenzing.

Die S2 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

Zwischen Hauptbahnhof und Petershausen fährt die S2 nur im 30-Minuten-Takt.

Genauer Ersatzplan S2 zwischen Dachau und Altomünster

Genauer Ersatzplan S2 Richtung Erding

Genauer Ersatzplan S2 Richtung Petershausen

S3

Die S3 West beginnt/endet in Pasing.

Die S3 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

Genauer Ersatzplan S3

S4

Die S4 West beginnt/endet in Pasing.

Die S4 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

Genauer Ersatzplan S4

S6

Die S6 West beginnt/endet am Hauptbahnhof Gleis 27-36 und fährt ohne Halt bis/von Pasing.

Die S6 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

Genauer Ersatzplan S6

S7

Die S7 West beginnt/endet am Hauptbahnhof Gleis 27-36 (ohne Halt Hackerbrücke).

Die S7 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

Genauer Ersatzplan S7

S8